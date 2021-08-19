疫情當前，引發腫瘤界新現象。

不少市民合理地參與疫苗接種計劃，但同時亦擔心可能產生的副作用，為此便決心進行過往一直推遲的身體檢查，豈知未有機會接種疫苗前，便已發現肺癌，有早期的，也有晚期的。患者受驚之餘，也深深不忿，明明生活健康、全無病徵，而且感覺正常，突然間噩夢便從天而降，輕則要面對開胸手術，重則是陷入死亡陰霾。這份愕然在科學上，其實也是理所當然的，主要是因為人類身體警報系統有不足之處。

人類身體感覺源自Sensory Fiber（感覺神經），約分為四類，分別是感應溫度、疼痛壓力等，詳述非此文章目的，主題是肺組織根本沒有感覺神經，皮膚有、氣管有、肺膜也有，偏偏六公升大的肺部卻欠奉，故此，原發性肺癌就算腫瘤長大到直徑三至五厘米，只要不觸碰氣管或肺膜，患者是全不知情的。這是惱人的事情，停一停、想一想，誰能肯定這刻的肺是正常、是安全的呢？過往是靠例行肺X光片，但現已證實普通X光片不靠譜，很多時未能發現較細的腫瘤。

十年前開始，肺癌篩查已改用Low-dose CT Scan（低量電腦素描）；美國肺癌篩查研究團隊，曾比較五萬三千四百五十四位吸煙者，其中一半接受低量電腦素描篩查，而另一半只接受例行肺X光片（註），當中能發現早期肺癌的，以電腦素描居多，可以減少百分之二十的死亡率。身體感覺和男人一樣，不大可靠。註：The National Lung Screening Trial Research Team, New Engl J Med 2011；365：395, 2011