中國跳水奧運金牌得主全紅嬋一跳驚人，其家鄉忽然熱鬧，她媽媽被傳媒訪問時道：「現在才知道家裏有這麼多親戚，全冒出來了。」窮在鬧市無人問，富在深山有遠親，人性就是如此。

忽然熱情的現象，在這邊廂香港也在發生。香港運動員在極度匱缺的資源下，創下了一金兩銀三銅的歷史佳績，香港人當然引以為榮為傲，但與此同時，連忙撲出來抽水或消費他們的商店和人士，也不少。有些商店在香港運動員奪牌後宣布：「支持香港運動員，今日凡惠顧本店，可獲九折／送前菜一碟／買一送一」嗄？﹗這個支持香港運動員是如何支持法？香港運動員是如何受惠的呢？我看到的，是商店自己先直接受惠，至於實質上如何支持到香港運動員，則無從稽考。

日前有報道透露，有香港體院全職運動員的薪金僅七千一百三十元，更有參加過奧運而未能獲獎的運動員，可能要面對薪金減半，得番一萬元上下的月薪而已。早於一九九六年殘奧，為香港奪金的運動員蘇樺偉，亦因津貼少過綜援而無奈地去了做速遞員。這是一個甚麼境況？說白點，即是說，有些香港運動員，連基本生活都成問題。

今屆奧運，香港運動員成績亮麗，全城歡騰，但見不少商店甚至有人乘機出來抽水，忽然熱情地高調擺出一副「我一直都支持香港運動員㗎」的姿態。支持分兩種，心理上、精神上、感覺上的支持是其一，但似乎實質行動的支持，令他們至少有合理的基本生活水平，對香港運動員來說，更為急切。

若鍛練的辛勞、艱苦的生活就有份去捱，但得了獎之後，卻被別人叨光，說不過去吧？﹗望社會各界，尤其是那些在分配資源話得事的人，從今以後，將那個「支持」由精神層面轉化為持續、恒常的實質行動，令香港運動員至少有合理、維持到基本生活和有點尊嚴的待遇。