內地出重手 「學區房」會消失嗎？

一般來說，「學區房」是指由於城市教育資源分配非常不均衡，造成與其他小區價格差距巨大的房屋。能夠上優質中小學的小區之樓價，往往比普通小區要高出20%以上。比如在今年年初，深圳福田區一個44平方米「學區房」被爆炒到天價，成交高達1,420萬元，單價每平方米33萬元；而根據深圳房地產中介，深圳福田區一流「學區房」每平方米為22萬元，二流為每平方米為15萬元，三流則為每平方米為10萬元。這些「學區房」一般都是房齡長、配套較差、居住體驗不佳，但價格卻被炒到天上去，何也？

教育部新規 隨機分配均衡資源

針對這種怪現象，教育部發布了新規定，明確指出將採取「隨機分配」、「一戶對一個學位」以及「多校區劃片」等入學方式，以解決個別地區的教育不平衡。根據教育部的要求，針對「學區房」的炒作亂象，《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》7月30日起在深圳市人大常委會網站公開徵求意見，當中明確提出推行大學區招生和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，以合理均衡配置教育資源，優化教育結構。

有媒體分析，深圳市提出的兩大狠招，將令深圳的「學區房」永遠消失，而按照教育部針對「學區房」所發布的規定，全國的「學區房」也將永遠消失。如果能成真，對許多民眾來說當然是好事，但實際結果如何，還需經過時間的考驗。

「學區房」是真正具有中國特色的概念，無論在發達的市場經濟國家，還是經濟落後的非洲國家，均是不存在的。目前「學區房」的概念不僅在中國一二綫城市廣泛流行，而且也被華人帶到國外，例如加拿大多倫多，但加拿大並沒有如中國的城市般出現狂熱。

中國「學區房」的問題到底是甚麼？按照目前國內一般性解釋，導致「學區房」問題的主要原因在於城市教育資源分配非常不均衡。

理念及資源分配 兩大癥結

綜觀全球，無論是歷史比較悠久還是新興的城市，教育資源分配不均是十分普遍的現象，例如多倫多教育資源分配不均衡的程度，肯定比北京和上海高，許多有百年傳統的好學校往往都非常集中，但為何卻沒有出現「學區房」炒作的種種弊端呢？當中最為重要的，估計是教育理念及資源分配方式的不同。

在加拿大，普遍的教育理念是孩子上學或接受好的教育，並非為了將來能夠找到一份好工作，由此能夠比別人賺更多錢，而是為了讓孩子身心健康發展，長大後成為一個社會合格的公民，至於將來從事甚麼職業，則是順性而為。所以對於加拿大的孩子來說，就讀好學校與否並無太大關係。

但對於中國中小學教育來說，情況就完全不一樣。人民為何會認為人生競爭不能夠輸在起跑綫？因為就讀好的幼兒園，才能讀好的小學及中學，再考上「985工程」和「211工程」下的大學。可以說，無論是考公務員，還是找工作，只要是好一點的職業及單位，如果沒有「985」或「211」大學的文憑，根本難以進入；一些政府部門和著名大學招聘，「985」或「211」大學文憑甚至是招聘底綫。所以，中國的教育理念就是要考上一所「985」或「211」大學，這是孩子受教育之目的。在這種情況下，所謂的優質教育資源豈能不稀缺？豈能不形成激烈競爭？中國家長豈能不從幼兒園開始「搶佔」優質教育資源？而教育部出台的政策並沒有涉及到這些問題。

中國中小學教育資源的分配方式，與加拿大也有很大差別。加拿大的中小學教育資源或由政府通過公開透明的方式分配（所有學齡孩子都可免費讀公立的中小學），或是通過市場價格機制分配（比如讀私立學校）；而中國的中小學教育資源分配表面上是由政府所設定的公開透明規則進行，但實際上不公開的權力分配所佔比重肯定不小。比如說，政府部門和一些重要單位工作人員的孩子，根本沒有「學區房」的問題，教育部門對此早有安排和規劃，按照這些單位的學齡兒童給出相應的招生指標。所以，購買「學區房」的居民往往是經濟條件好，而未能接觸到這些政府權力的人。

樓價跌 房屋才能「只住不炒」

當然，另一個更重要的問題是，不少人把「學區房」當作房屋的衍生工具，成為一種期貨投資品。如果地方政府真正落實房屋「只住不炒」的基本原則，那「學區房」將會馬上消失，因為政府完全可以通過住房稅收制度遏制被炒高的樓價，例如推出累進住房所得稅、累進物業稅等。

但是，對於地方政府來說，「只住不炒」目前只是一句口號，並沒有讓以投資炒作為主導的房屋市場轉型成以消費為主導，目前國內各城市的樓價仍然只漲不跌，從2016年開始，調控愈多，價格上漲愈厲害，地方政府都是讓房價上漲後才下手調控，而非先壓制。可以說，樓價下跌才是「只住不炒」實質所在，才能讓房屋回歸到消費品。

所以，就目前的情況來看，政府出台的政策只會緩解「學區房」的弊端，卻不可能讓「學區房」消失，因為問題的重心不在於城市教育資源分配不均，而是在於房屋成為投資炒作衍生工具。

▲ 綜觀全球，教育資源分配不均是十分普遍的現象，內地出現「學區房」炒作的原因，應在於教育理念及資源分配方式。（新華社資料圖片）