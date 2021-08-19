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綠色包裝＋回收 減網購污染

評論版 2021/08/19

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本港有環保組織發現，網購產品過度包裝情況嚴重，促請落實生產者責任制。網購成疫下主要消費模式，政商皆需發掘多種回收與減廢措施，減輕堆填區與環境壓力。

網購1件貨 包裝多達9.5件

環保觸覺調查發現，網購商品平均每件使用2.32件包裝，比去年同類調查的2.18件多6個百分點，部分貨品竟使用多達9.5件包裝。然而，受訪市民僅35%認為網購商品存在過度包裝問題，較去年同類調查大跌16個百分點。

速遞公司和網店過度包裝，避免貨品在運輸過程中受損，亦可避免投訴與退貨。環保觸覺認為，政府可訂立「網購包裝指引」，落實包裝生產者責任制，並利用創新科技研發可重用包裝。

德國向網店 徵回收清潔費

全球消費者疫下更常網購，內地去年「雙11」期間，阿里巴巴與京東的銷售額達1,150億美元（約8,955億港元），創下歷史新高，美國去年「黑色星期五」的網上銷售額亦較前年增22%至90億美元（約700億港元）新高。本港亦不例外，Adyen委託調查機構Opinium Research進行一項調查發現，多達42%港人表示在疫情期間更常網購，比全球平均值高9個百分點。

外地對網店過度包裝情況較為重視，以德國為例，當地在前年立法監管網店與落實生產者責任制，要求它們申報包裝物料與數量等內容，並向它們徵收相應費用作回收與清潔用途，違者最高可被罰款5萬歐元（約46萬港元）。

南韓的過度包裝法例下，商家亦需按照政府指示減少產品包裝比例及包裝用量，否則可面臨最高罰款300萬韓圜（約2萬港元）。

綠色包裝助回收 堆填紓壓

將網購包裝變得容易回收，可大幅減少堆填區壓力。

台灣環保署前年推出指引呼籲業界減廢後，不少連鎖店已專門為網購生意，推出可重用的網購袋子與箱子，但收回這些包裝全靠消費者自覺。當地7-ELEVEN為鼓勵消費者退還包裝，更推出咖啡券作誘因。

將廢物升級改造化為環保包裝是大勢所趨，英國政府在2018年撥款多達6,000萬英鎊（約6.4億港元），鼓勵社會各界將廚餘化為環保包裝。

包裝原本並無錯，用得過多才是問題所在。當局除了考慮設生產者責任制，亦宜推措施鼓勵店家轉用可重用與環保包裝。

網購商品過度包裝情況嚴重，有環團促港府訂立「網購包裝指引」，落實包裝物料生產者責任制。（冼偉倫攝）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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