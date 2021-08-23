「國際移民和置業博覽」周末會展舉行　馬拉松式講座助解疑難

近期有意移居外地的港人有增無減，令參與移民講座的人數激增，有見及此，國際移民及置業博覽總監謝沛豪（上圖）表示，將於本月底舉行的第二屆「國際移民及置業博覽」推出超過40場馬拉松式講座，讓不同的參展商派出精英代表演講，透過講解專業的移民知識，解答大眾的各種疑問。

▲ 第二屆「國際移民及置業博覽」的規模將會比上屆大一倍，令人期待。

一站式移民「懶人包」 輕鬆出走無難度

隨着多個國家向港人推出不同的移民政策，市民「出走」的心更蠢蠢欲動。因此，在今年3月底舉辦的全港第一個「國際移民及置業博覽」，吸引大批市民進場，當中的移民講座更場場爆滿，反應相當熱烈。

事實上，外地一直有舉行大型海外移民展覽，但在香港，過往只有一些小型講座及展銷會，問到為何會想到舉辦大型主題展覽會，謝沛豪解釋︰「我們希望建立一個綜合平台，讓入場人士一次過了解不同國家的移民資訊，包括簽證、住屋及學校等，也能即場向移民顧問查詢，比對不同的資料再作決定。對於參展商方面，我們希望幫助他們找到最精準的客戶群，幫助大企業宣傳品牌，讓更多人認識中小型公司。」

第二屆博覽全面升級 學者才子加盟演講

為了讓大眾掌握最新的移民資訊，第二屆「國際移民及置業博覽」將於8月28至29日於會展舉行，這次參展商陣容比第一屆更多元化，涵蓋海外資產分配、海外搬運、寵物移民等主題。謝沛豪表示︰「這次所舉辦的活動、參展商、種類都比上一屆多，佔地也比上屆大一倍。第一屆兩日的展覽大約有20,000入場人次，期望今次的人流會比上次多。」

▲ 上屆展覽會舉辦的移民講座場場爆滿，反應熱烈。

謝沛豪更透露，是次展覽最大的賣點是「馬拉松」式的講座，讓不同的展商派出精英代表演講。他說︰「上一次的經驗，講座的入座率有9成以上，若是熱門的國家選項、公司講座更座無虛席，吸引大量人流在旁圍觀。而今次我們在時間編配上都想盡量安排更多講座，並邀請學者、城中才子演講，加強演講陣容。」除了講座外，大會更會向入場人士派發「移民攻略包」，整合不同國家的移民政策重點，方便一些未作決定的人士，預先了解國家的移民政策。

▲ 無論是已有心水移民地點，或是心大心細不知應選擇那個國家，「國際移民及置業博覽」將有一班專業顧問為你解難。

因應個人需要 慎選移民國家

在超過20個熱門移民地點當中，謝沛豪稱英國移民需求仍維持強勢，到6月加拿大落實「救生艇」計劃，想移民加國的人數亦不斷上升。可是，這些地方較少中產及專業人士查詢，他說︰「高淨值人士（中產、專業人士）大多不是有自己的事業就是有高薪厚職，難以滿足這些主流移民國家的移民要求如每年逗留日數。因此他們會傾向選擇投資移民，這些一般不是傳統大國，例如塞浦路斯及葡萄牙等，但提供『黃金簽證』，方便進行資產調配，成為資本雄厚人士的移民踏腳石。」

至於一般移民家庭，主要會考慮目的地的工作要求。以英國為例，當地的工作機會、房屋、學校的競爭較大。而很多家長都會以學校與家的距離作為置業的考慮因素，因此也令一些好學校及其周邊地區的房屋需求上升，環環相扣。加拿大的「救生艇」政策門檻雖然低，但該政策要求主要吸引近期完成學業的年輕人參與。如大眾還有很多關於移民的疑問，就不能錯過本周六日舉行的移民及置業博覽，更可於網上預早登記及預約講座。

國際移民及置業博覽

日期︰2021年8月28日至29日（星期六及日）

時間︰10am – 8pm（28/8）、10am – 7pm（29/8）

地址︰香港會議展覽中心5G展覽廳

免費門票及講座登記：https://www.ticketing.asia/

大會網站：https://www.immigration-expo.com/

(資料由客戶提供)