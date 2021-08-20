米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 副刊版 2021/08/20 分享： 作為藝術古都，意大利米蘭總有探索不盡的韻事。多切斯特精選酒店集團旗下的普斯貝酒店（Hotel Principe di Savoia）最近亦推出了8款獨家體驗，帶領住客暢遊米蘭及倫巴第區（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 2021/08/06 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 2021/07/23 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 2021/07/09 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 2021/07/09 南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 2021/06/25 空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 酒店 設計 餐廳 美食 意大利 博物館 住宿 葡萄酒 泳池 晚餐