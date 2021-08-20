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米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》

副刊版 2021/08/20

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作為藝術古都，意大利米蘭總有探索不盡的韻事。多切斯特精選酒店集團旗下的普斯貝酒店（Hotel Principe di Savoia）最近亦推出了8款獨家體驗，帶領住客暢遊米蘭及倫巴第區（

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欄名 : Travel

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