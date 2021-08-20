美國對華有何新戰略？

美國軍機在阿富汗喀布爾機場撤僑的場面，比起1975年美國敗走越南時的「西貢時刻」，可能還更震撼，起碼當年未有見到像今次般有人從半空中的飛機跌下來的恐怖畫面。美國在阿富汗失敗，再次印證了兩件事：第一，美國已難掩她是一個走下坡的帝國，連表面也不再風光了；第二，把自己的一套制度強加於別的國家，不會有好結果。

美國在阿富汗一走了之，目的之一是要把日益短絀的資源集中起來對付中國。在阿富汗浪費了20年及2萬億美元而一無所得，美國自然失威，對付中國的資源亦減少；但這並不意味其決心有變，只是因應新局面，她的戰略方法需要調整。

美調整戰略 需滿足3大條件

如何調整？這要滿足幾個條件：第一，民主黨需要與特朗普的路綫劃清界綫，要指出特朗普那一套如何錯誤如何失敗，自己的則如何正確，否則怕輸掉選舉；第二，要為美國人，尤其是好戰的鷹派打打氣，辯稱美國正如日中天，中國弱點多多，可以戰勝。此點重要，因為美國管治的失效，美國朝野近年頗有畏懼中國崛起之心，不少人還相信中國將來超越美國，是必然之事，這對於戀棧霸主地位的美國來說，無疑是負能量；第三，因為美國可用的資源日見衰減，所以一定要選用一些成本低、效益高的方法，而破壞通常較建設需要更低的成本，所以美國要多方思索如何在世界各地破壞中國的建設，亦即不斷尋找挖中國牆腳的機會。

有了需求便有供應，近月美國出了一個印裔的年輕「中國通」杜如松（Rush Doshi），他取得博士學位也只得3年，算是資淺學者，但他去過雲南大學學中文，最近出版的新書《長遠博弈》（The Long Game）論述中美競爭的大戰略，頗受美國政界重視。

美國人受落此書的原因不難明白：此書正是按照上述的3點要求而寫，頗能撫慰已受創傷的美國鷹派心靈。杜如松的「公信力」相當部分來自他懂得閱讀中文，亦把不少在圖書館及書店可找到的報章雜誌報道及評論整理出來，再加上一些中央領導人的講話或文件等，純以資料而論，香港很多人都十分熟悉，我不認為他有何獨得之秘，但美國懂中文的人遠少於中國懂英文的人，所以也便覺得其資料整理十分難得。他這本書先把中國對美的戰略分為3個階段。

杜如松一口咬定，中國的戰略目標便是取代美國，亦即要與美國爭霸，第一階段（1989至2008年）中國因實力不足，所以採用的策略是「韜光養晦」，在政治上表明自己並無野心，在經濟上加入世貿等永久性國際組織，在軍事上則集中發展成本低、較為落後但可對付敵人高科技的武器，例如潛艇、陸對海導彈體系等。這些武器可保護中國附近的海域，使美國的航母有所顧忌，中國把這些武器稱為「殺手鐧」，杜將之譯為「assassin's mace（刺客的錘），頗為有趣，但稍有誤導。

第二階段（2009至2016年）是「積極有所作為」。此階段在金融海嘯之後，美國勢力消減，中國乘虛而入，要與美國在地區上排擠出來，用的方法是在軍事上、政治上及經濟上都提出建設方案，吸引其他國家搭上中國發展的火車。

第三階段（2017年及以後）提出「百年未有之大變局」，中國認定美國已走上衰敗沒落之餘，亦要站得高看得遠，與美國的爭霸不只是區域性，而是全球性的，「一帶一路」正是這種爭霸工具。

美煽動別國 對華諸多留難

杜如松認為，美國仍有很多優勢，例如他認為世界對美國較為信任（不知他如何得此結論，美國到處轟炸，製造難民，受害國如何信任她？在阿富汗說放棄便放棄，如何有公信力？），中國則有諸多弱點，例如勞動力下降。他建議對付中國的方法卻是從中國抄襲過來，即以弱勝強，要本小利大，集中在削弱中國的影響，而非像特朗普搞貿易戰般硬碰硬，但又不知自己傷得更甚。

具體而言，在軍事上幫助盟國發展一些武器，阻礙中國軍事力量進入其近岸範圍，就正如中國的導彈系統可防止美國航母進入中國近岸般；在經濟上，對一帶一路建設則要求相關國家對中國提出諸般要求，對中國借出的債項也橫加議論，挑動這些國家的反對等等，其核心心法可歸結為煽動別國對中國諸多留難，近月美國發動的宣傳抹黑戰，也可視為低成本的進攻策略。

中國永不稱霸 有深刻基礎

杜如松等人還是不明白，中國確立了大半個世紀的外交政策「永不稱霸」並非說說而已。中國自己曾飽受外國霸權所害，而且在實踐中深刻體會到爭霸只會害人害己，所以作出了這個理性判斷。中國要的是發展的權利，也希望弱小國家能發展，因為這樣會有利中國，「人類命運共同體」有深刻的理論基礎。美國在阿富汗敗走，在自己國內人民空前分裂、疫情依然未受控的情況下還在思茲念茲，以小人之心度君子之腹，對美國利益並無好處。

▲ 美國在阿富汗一走了之，目的之一是要把日益短絀的資源集中起來對付中國。圖為阿富汗帕爾萬省巴格拉姆空軍基地。（新華社資料圖片）