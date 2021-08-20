大美督直立板初體驗 資深教練示範基本功

大埔大美督（又稱大尾篤）新開的龍尾灘成為話題，海膽、黑沙種種問題，令人不禁反思強行興建人工沙灘，對生態帶來多少破壞。區內的SUPWAY Nature致力推動環保水上活動，由直立板課程至生態導賞，以原始

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