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淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀

副刊版 2021/08/20

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近來時興懷舊，好時光Ho Sze Kwong雜貨店亦在本周末（8月21日至22日）的淺水灣推出Vintage市集，有各式舊物擺設出售，愛復古懷舊者不妨留意。

好時光是一個位於觀塘工廈的共享工作空間，兼有

...

欄名 : 本地遊

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