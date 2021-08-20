淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀

近來時興懷舊，好時光Ho Sze Kwong雜貨店亦在本周末（8月21日至22日）的淺水灣推出Vintage市集，有各式舊物擺設出售，愛復古懷舊者不妨留意。

好時光是一個位於觀塘工廈的共享工作空間，兼有

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