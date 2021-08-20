「為何又要推遲？」醫生不愉快地問。

發現小腫瘤已近一年，低量電腦掃描篩查顯示八毫米磨砂玻璃小點（Ground-glass Opacity），半年後跟進掃描發現已增至十四厘米，病變機會高，醫生當然是提議動手術切除，因根治機會極高。但病人一次又一次以不同藉口，推遲手術決定。

醫生忍不住推搪，便向病人細問原委，並苦口婆心解釋，若再推遲，就算早期發現也會有演變成晚期之險。病人終於老實回答：「醫生，不是不想做，但實在害怕手術後要坐輪椅？」

醫生搔搔頭摸不着頭腦，肺部手術又怎會令他長期坐輪椅，病人繼續解釋：「我認識有個朋友，幾年前動手術，目睹他手術後中風，從此長期坐輪椅，我擔心跟他一樣結局。」

醫生微笑回應：「你認識李嘉誠嗎？」

「當然認識！」病人回答。

「你也目睹他成為億萬富豪，為何你不擔心跟他一樣結局？」病人微笑不答，可能他心想這結局也不錯。

目睹慘劇後，把慘況投射到自己身上，這是很常見現象，這也是電影令人產生感動的原因。但現實歸現實，總要客觀地看數據，一般非高危手術在手術後中風的機會約0.1%到2.0%（見註），機率高低在乎病人本身的健康狀態，相對之下，可以切除的肺癌若不動手術，便有近百分之百的機會演變成致命疾病。

目睹好事，可以高聲歡呼；目睹壞事，最好盡快忘記。

註：Ko et al, Korean Journal of Anesthesiology 2018；71（1）：3-11.