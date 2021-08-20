《媽媽的神奇小子》是改編殘奧金牌得主蘇樺偉的真人真事，看得觀眾同哭同笑。我一向看電影都全情投入，淚腺擴張，睇戲睇到喊，不足為奇；奇就奇在，向來比我理性的友人，竟也眼濕濕，歷數小時後仍難平復：「電影很感人」、「那種薪水實在太卑微了」、「其實該有很多香港人願為香港運動員出一分力」，可見這是近期鮮有感動兼縈繞人心之港產片。

此片能深深感染觀眾，首先是它沒有刻意去感動觀眾。我們已厭倦那些煽情場面，真正能打動和感染人的，永遠是活生生的人物及其人生故事。我們也厭倦拼命神化或英雄化某個人物的手法。電影拍出了令人縈繞的神奇效果，是因為它藉蘇樺偉及其媽媽的故事，呈現人生的不如意、磨難和掙扎。觀眾沒有看到英雄、光環或happily ever after（從此以後快樂地生活着），反而是與故事人物一同經歷平凡（天生患有痙攣、出身基層）→不平凡（雖然輸在起跑綫，但仍能後來居上，二○○八年在北京帕運會贏得二百米（T36級別）金牌，並打破世界紀錄）→重回平凡（月領政府津貼三千元，為生計轉當速遞員），這種生活無奈和矛盾的呈現，令人心酸和可惜。然而，在一切以經濟效益掛帥的社會，這種天生我材卻苦無所用的故事，又豈止蘇樺偉？新晉導演尹志文拍得好，藉樺偉的故事說出一個更大的社會故事。

更值一提的，是電影的每一位演員都十分出色。吳君如的演技邁向爐火純青，是同期女演員中最有進步和蛻變的一位，今次更當上監製，戲內戲外都非常賣力。分別飾演樺偉三個階段的演員都很稱職和出色，尤其後兩階段兩位年輕男演員，每一秒都演活了痙攣人士的說話方式、身體語言和生活形態，很難想像全是電影界新人。

戲內精采，戲外亦如是。原來尹志文想拍蘇樺偉的真人真事已很多年，但一直未能成事，後獲古天樂引薦給吳君如，並表明若她對劇本有信心，他出錢、她出力。大家都有未必賺錢的心理準備，電影就這樣成事，結果好評如潮。這部電影的台前幕後，仍有很多有心人盼以專業和熱誠，述說香港故事。因為有心人，我仍然看到希望。