上林茶舍新分店登陸太古廣場 限定招牌冷泡茶梳打 副刊版 2021/08/20 分享： 上林茶舍繼2017年於上環太平山街為香港帶來首間茶吧概念店，今夏正式進駐太古廣場。為了令更多人也能享受手工茶飲，新店特別供應一直以來的熱賣茶款，如招牌桃灼烏龍、京都宇治上煎茶吹雪、冷泡茶、日本水果茶和 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化 今日 全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化 港威酒店全新海鮮自助晚餐 $688起任食生蠔青口龍蝦 2021/08/16 港威酒店全新海鮮自助晚餐 $688起任食生蠔青口龍蝦 Chachawan推出 4 道菜家庭套餐 享用全新泰國依善菜 2021/08/16 Chachawan推出 4 道菜家庭套餐 享用全新泰國依善菜 香江花月推出IG打卡精緻海鮮火鍋湯底 2021/08/14 香江花月推出IG打卡精緻海鮮火鍋湯底 Dim Sum Library為傳統蝦餃注入新口味 2021/08/14 Dim Sum Library為傳統蝦餃注入新口味 香港 日本 產品 設計 將軍澳 東京 養生 飲品 雪糕 檸檬