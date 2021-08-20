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上林茶舍新分店登陸太古廣場 限定招牌冷泡茶梳打

副刊版 2021/08/20

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上林茶舍繼2017年於上環太平山街為香港帶來首間茶吧概念店，今夏正式進駐太古廣場。為了令更多人也能享受手工茶飲，新店特別供應一直以來的熱賣茶款，如招牌桃灼烏龍、京都宇治上煎茶吹雪、冷泡茶、日本水果茶和

...

欄名 : 新鮮熱辣

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