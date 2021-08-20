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全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化

副刊版 2021/08/20

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於將軍澳PopCorn開業的BUZZ STAND茶飲店，棄用一般茶飲店使用的果味糖漿，改用日本第一養蜂企業杉養蜂園的蜂蜜、果汁蜜及新鮮水果來製作飲品及無酒精雞尾酒，開創健康茶飲潮流。

杉養蜂園自1946

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欄名 : 新鮮熱辣

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