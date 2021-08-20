全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化 副刊版 2021/08/20 分享： 於將軍澳PopCorn開業的BUZZ STAND茶飲店，棄用一般茶飲店使用的果味糖漿，改用日本第一養蜂企業杉養蜂園的蜂蜜、果汁蜜及新鮮水果來製作飲品及無酒精雞尾酒，開創健康茶飲潮流。 杉養蜂園自1946 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 上林茶舍新分店登陸太古廣場 限定招牌冷泡茶梳打 今日 上林茶舍新分店登陸太古廣場 限定招牌冷泡茶梳打 港威酒店全新海鮮自助晚餐 $688起任食生蠔青口龍蝦 2021/08/16 港威酒店全新海鮮自助晚餐 $688起任食生蠔青口龍蝦 Chachawan推出 4 道菜家庭套餐 享用全新泰國依善菜 2021/08/16 Chachawan推出 4 道菜家庭套餐 享用全新泰國依善菜 香江花月推出IG打卡精緻海鮮火鍋湯底 2021/08/14 香江花月推出IG打卡精緻海鮮火鍋湯底 Dim Sum Library為傳統蝦餃注入新口味 2021/08/14 Dim Sum Library為傳統蝦餃注入新口味 香港 日本 產品 設計 將軍澳 東京 養生 飲品 雪糕 檸檬