全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化

於將軍澳PopCorn開業的BUZZ STAND茶飲店，棄用一般茶飲店使用的果味糖漿，改用日本第一養蜂企業杉養蜂園的蜂蜜、果汁蜜及新鮮水果來製作飲品及無酒精雞尾酒，開創健康茶飲潮流。

杉養蜂園自1946

...