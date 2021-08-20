助推氨能車量產 讓科研開花結果

理大宣布研發出全球首部氨燃料電池車，為新能源車開闢另一條新路向，而且比現時的鋰電車和氫燃料電池車的造價更便宜和安全。香港在氨能車研究取得優勢，當局宜積極協助理大與內地車企洽談合作生產的可行性，讓本地科研開花結果，亦令市民在選擇新能源車多一個選擇。

造價低氣價穩 更易儲存

理大與英國牛津大學團隊合作，成功研發出氨燃料電池高爾夫球車，透過分解爐把氨氣轉化為氫與氮氣，再使用氫能電池發電，最終只排出水份和氮氣，達致零碳排放。理大下階段研發氨能小巴，預計明年10月可面世。

目前新能源車主要分兩大類：以鋰電池推動的純電動車，以及氫燃料電池車，但在充電和價錢卻大不同（見表）。除了日本押注在氫能車外，大部分車企都聚焦鋰電車，因前者造價貴，而興建氫加氣站成本亦比充電站高。

因此港府在3月公布電動車普及路綫圖時，亦毫不諱言在推動香港轉型使用新能源車上，主力會集中在純電動車，因鋰電池車的技術比氫燃料車較成熟，並考慮到在本港高密度環境物色地方興建氫氣加氣站有困難，但會留意內地氫能車技術和配套，適時作出調查。

盡管當局對電動車有所傾斜，但要普及電動車，須解決充電問題。截至6月底為止，全港有4,362個充電器可供公眾使用，包括2,200個中速充電器（需時4小時充滿電）及702個快速充電器（需時1小時），但全港卻有逾1.9萬部電動車，平均4.4部車爭用1個充電器。充電器不足，且分布不均，觀塘區佔了整體20%，南區、大埔和屯門最少，各佔1%，讓車主擔心駕車外出卻因無法充電而在路上拋錨。

全球首部 證港科研實力

有見及此，多國都致力多方面發展新能源車。加拿大化肥公司Nutrien本月初夥拍比利時能源運輸公司EXMAR，宣布爭取在2025年底前研發出氨能車，但計劃尚未展開，理大已率先攻克這課題，證明香港科研團隊的基礎研究實力。

領導團隊的理大電機工程學系教授鄭家偉指，在成本方面，氨能車的價格，比鋰電車和氫能車便宜，因鋰電池的鋰及鈷金屬價格持續上升，電池亦難以回收；氨氣價錢相對穩定，而氨氣比氫氣更易儲存和安全，未來建造加氣站亦相對便宜。

港科研商品化 可達多贏

理大在氨能車技術佔有優勢，但要在本港生產卻不現實。為免重蹈Google Glass和無人機無法成為本地產業，港府應牽頭協助理大與內地車企洽商合作生產可行性，既符合十四五規劃的戰略需要，讓內地和香港民眾選購新能源車多個選擇，亦有助推動本港科研商品化，造成多贏局面。

▲ 理大全球首部氨能車，為新能源車開闢另一條新路向。（資料圖片）