共建「運動員友善」氛圍 成就雙軌發展

本港運動員在本屆奧運大放異彩，以1金2銀3銅的佳績譜寫歷史新章，反映我們的年輕一代可以在國際體育舞台發光發亮，凝聚人心。奧運期間，我很高興看到大家為運動員喝采，不少家長更因此立刻為子女報讀劍擊及游泳等興趣班，但若談到讓子女成為全職運動員，卻另作別論。

多年以來，香港社會推崇精英主義，認為學術成績優秀的孩子才有光明前路。家長都希望子女躋身名校，入讀熱門學科，然後成為醫生、投資銀行家或跨國企業行政總裁。為了追求更好的成績，家長寧願犧牲子女其他方面的發展。

其實，運動員為心愛的體育項目全力拼搏鍛練的同時，亦可兼顧學業，文武兼擅。要成就運動員的雙軌發展，營造「運動員友善」的良好氛圍，關乎社會各界思維模式的轉變，亦需要政策、教育制度和企業的配合。因應運動員特別的學習情況，大學、體育培訓機構，以及公私營機構的參與和支持都不可或缺。要做到這一點，本人有3點倡議：

為運動員學生 安排彈性學習

（一）我們能否為具備體育天賦的學生提供靈活的進修學習方式，讓他們可以在不放棄學業的情況下，進行訓練和比賽？我的建議是給予他們彈性，例如：相比普通學生，他們可能需要較長的時間完成課程，當他們要出外受訓和比賽時，我們又可否以網上學習形式，讓他們繼續學習，跟上進度呢？我們需要為運動員學生安排彈性學習計劃、導師指導、諮詢及職業發展等，使他們無後顧之憂。

（二）如要讓他們專注於體育上的發展，我們又能否為他們提供另一條入讀大學的途徑？我並不是說要為運動員降低學術標準，而是根據他們的需要，為他們提供學習機會。雖然大學容許他們的入學資格要求有別於一般文憑試選拔標準，但他們同樣需要達到課程嚴謹的考核才能畢業，正是我們所謂的「寬入嚴出」。以美國為例，當地的大學都會錄取有體育專長的學生，並為他們提供靈活的學習課程。

夥拍私營機構 提供工作機會

（三）運動員學生將是大學多元化學生組合的一個重要部分，他們的堅毅和耐力，無疑是其他同學的學習榜樣。我們還需要尋求私營機構的合作，為這些運動員學生提供實習和工作的機會，使他們退役後能得到職業發展的保障，亦可藉此找到未來的發展方向。這些運動員亦可成為企業員工的典範，有利於在企業中建立團隊精神。

就以上3點，教大亦有一些經驗可以分享。早於2010年，教大已率先錄取精英運動員入讀本校的健康教育榮譽學士學位課程，至今已有90多名精英運動員入讀教大的不同課程。歷年來，多名精英運動員透過特別收生機制入讀教大，包括本屆奧運銅牌得主杜凱琹和李皓晴、3屆亞運金牌得主黄金寶、兩屆亞運金牌得主石偉雄等。2014年，教大成為首間與香港體育學院簽訂合作備忘錄的教資會資助院校，今年1月更與港協暨奧委會簽署合作備忘錄，落實設立特別收生機制，為準備退役及退役運動員提供進修機會。

令我格外欣喜的是，不少運動員除了在體育方面有傑出成就，亦能兼顧大學學業和其他多元發展，例如兩屆奧運銅牌得主李慧詩校友便以一級榮譽成績畢業，而前世界場地單車錦標賽冠軍郭灝霆校友畢業後投身資訊科技行業，更成為了網上教育綜合平台的聯合創辦人；至於前空手道運動員陳枷彣校友完成學位課程後，升讀教大的心理學碩士課程，現時更於大學擔任講師，薪火相傳。

支援雙軌發展 勿3分鐘熱度

運動員要踏上奧運競技場，為港爭光，絕非易事。我們能夠共享運動員領獎時的光輝和榮耀，又能否體會他們為此付出的努力和艱辛？我們必須明白，無論獲獎與否，他們已為達到國際水平而作出不少犧牲，正因如此，社會需要建立一個可以持續發展的「運動員友善」氛圍和機制，為他們的雙軌發展提供支援，切忌3分鐘熱度。

我相信，只要政府、學校、體育培訓及私營機構、大學及家長共同合作，必能延續「奧運熱」，令運動員一邊追逐體育夢想，一邊繼續學業，作雙軌發展，退役後也能在不同崗位綻放光芒，貢獻社會。

▲ 社會需要建立一個可以持續發展的「運動員友善」氛圍和機制，為他們的雙軌發展提供支援。圖為本港單車運動員李慧詩。（中通社資料圖片）