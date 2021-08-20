美軍鹵莽撤離 阿富汗亂局元兇

阿富汗最近局勢相當動盪，在美軍撤離後，塔利班迅即發動了大規模攻勢，首先在上周攻下東部加茲尼省首府加茲尼市，隨後又佔領了第三大城市赫拉特，並在一天之內攻陷首都喀布爾，總理逃到鄰國。

美國是次撤離被視為早有預謀，去年3月，時任國務卿蓬佩奧仍表現強硬，聲言會根據塔利班與美國簽署的《多哈和平協議》之遵守程度，以確定從阿富汗撤軍的決定，而美軍和北約軍隊撤離的時間表，必須建基於塔利班的安全承諾，包括與阿富汗政府舉行和平談判、不攻擊美國以及相關利益、不支持阿爾蓋達組織（Al-Qaeda）等團體對付美國等。

但在簽署多哈協議後，雖然塔利班和阿富汗政府軍的衝突升級，政府軍散漫潰敗，政客和軍隊亦極度腐敗，但特朗普仍礙於選民意願，單方面大幅削減了駐阿富汗的美軍人數，直至拜登今年上任，將這個爛攤子劃上句號。

拜登「最佳撤離論」 備受抨擊

雖然拜登將特朗普原定從阿富汗撤軍的5月1日期限延後至8月，但沒有設置任何條件，並明知政府軍多年來壓制不了塔利班，仍選擇撤離，令塔利班如入無人之境，迅速佔領該國首都，總統加尼（Ashraf Ghani）落荒出逃。

拜登當天在總統度假地大衞營發聲明，被各方傳媒抨擊，但仍堅持這是最佳撤離方法的言論。連前總統布殊亦罕有表達關注阿富汗人民及其人權狀況，特朗普則乘機批評拜登。

塔利班攻陷阿富汗不同城市後，首都喀布爾已出現逃亡潮，政局凌亂不堪，人們爭先擠上客機逃離，美軍運輸機竟然不顧有人躲進運輸機起落架而強行起飛，導致有3人從飛機上墜落，當場死亡；有人更將是次美國「落荒」撤離阿富汗，與40年前美軍撤出越南西貢比較，當年越共革命政權成功佔領西貢，造成數萬南越難民被迫逃離家園，流離失所。

美只顧自身利益 港人應看清

塔利班上場後，相信最受影響的會是婦女及小孩，塔利班20年前執政時，採取高壓政策對付當地人民，男人被迫留鬍子，婦女被迫穿着罩袍，女子禁止上學，在無男人陪伴下婦女禁止外出，同時亦禁止女性外出工作；音樂被禁播、足球被禁賽，喀布爾的加齊體育場更成為公開處刑場。雖然塔利班政權最近大派定心丸，承諾保障婦女權益，但相信很多西方國家對此存有懷疑。

現時西方國家還未有挺身而出，批評美國在缺乏完善安排下撤出阿富汗，是導致今次潛在人道災難的主謀，美國亦似乎沒有汲取以往撤離管轄地的教訓，沒有為撤離後所發生的人道事件承擔責任，說穿了只是為自身利益作打算，從來沒有將其他國家人民的利益作為首要考慮。

在本港過去的社會事件中，竟有人要求美軍登陸香港保護香港市民，幸好祖國富強起來，我們這片「戰地」在黑暴事件中才能避過一劫。（文章只代表個人立場）