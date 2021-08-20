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太古「皂福」社區 少數族裔帶領義工派抗疫包

行政人員版 04:00 2021/08/20

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人人都受疫情影響，但少數族裔朋友所面對嘅困難或比一般人更甚。最近太古集團慈善信託基金贊助舉辦嘅「皂福行」，係由少數族裔朋友帶領義工向有需要人士派發抗疫衞生包，實行不分膚色界限齊齊抗疫！

黛安聽聞，今次皂福行係同非牟利機構「再皂福」合作，由少數族裔人士帶領128位參加者，先到工場將回收而來嘅肥皂加工再造，再到葵興嘅少數族裔社區，了解佢哋嘅文化同飲食習慣，並派出690個抗疫衞生包畀有需要人士。

今次帶隊嘅少數族裔朋友都會有補貼，好似畢業於巴基斯坦旁遮普大學、有經濟學碩士學位嘅Maria Ansari，4年前同丈夫嚟香港，無奈因學位喺香港不獲承認，以致一直搵唔到工，直到半年前獲再皂福嘅「美」計劃聘請；喺香港長大嘅Javeria亦提到，今次做領團者令佢可以克服社交焦慮，希望日後可以成為「美」嘅員工。

再皂福董事長及太古集團法律顧問李國義同黛安講，疫情令大家明白到，要建立美好、健全、具包容性嘅社會，絕不能忽略弱勢社群，如果可以獲得更多捐款，希望可將計劃擴展成完整項目，幫助更多少數族裔人士，以至提升再皂福嘅回收和改善衞生工作。呢個計劃咁有意義，請大家多多支持！

本文轉載自《晴報

「皂福行」帶領超過100名義工參與回收再造肥皂。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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