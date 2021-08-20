我一直不大喜歡用即時通訊軟件的語音信息功能，只有在我極不方便打字，而需要很快將信息傳給對方，傳遞的又是很簡單的信息時，我才會用到這個功能。這些年來，我傳出的語音信息不多於10條。

我認為傳語音信息是很不體貼的行為。接收的一方，當時不一定方便聽信息，但多會方便看文字。如果要傳遞複雜的信息，用文字要花很多時間的話，不如直接對話，這也可以通過互動更好地傳遞信息。

傳語音信息的人，給我很斤斤計較的感覺。正常人閱讀的速度是打字的10倍以上，我寫這篇文章要接近1小時，你可能只需2分鐘便看完。如果用文字傳遞信息的話，傳信息的人，花的時間比接收信息的一方多很多，也就是說不介意比對方付出更多。

但傳語音信息的話，就是我用多少時間錄，你便要用多少時間去聽，很公平，但也很計較。接收的一方，還要被迫聽你無謂的停頓，猶豫間發出的沒意思的字詞，當你思路不清晰的時候，還要陪你兜幾個圈。

語音信息也可能因為「一時之快」，說了一些傷害對方的說話。寫文字信息，有情緒的緩衝，有較多時間修飾，減低傷害對方的機會。所以我認為，喜歡用文字信息的人也是較有同理心的。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》