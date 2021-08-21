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西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選

副刊版 2021/08/21

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合家歡要Staycation，兼想有泰國布吉歎靚resort的感覺，西貢最近新開了WM酒店（WM Hotel），於8月1日才試業開幕，坐擁無敵海景，超有度假feel。另外也可選城中的親子主題套房，無論

...

欄名 : 本地遊

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