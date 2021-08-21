西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選 副刊版 2021/08/21 分享： 合家歡要Staycation，兼想有泰國布吉歎靚resort的感覺，西貢最近新開了WM酒店（WM Hotel），於8月1日才試業開幕，坐擁無敵海景，超有度假feel。另外也可選城中的親子主題套房，無論 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 今日 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀 2021/08/20 淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀 大美督直立板初體驗 資深教練示範基本功 2021/08/20 大美督直立板初體驗 資深教練示範基本功 The ONE皇室堡Sanrio Characters超萌競技場 Hello Kitty布甸狗變身萌爆運動員 2021/08/17 The ONE皇室堡Sanrio Characters超萌競技場 Hello Kitty布甸狗變身萌爆運動員 KEF海港城全新概念店 藝廊空間試聽靚聲BLADE TWO 2021/08/14 KEF海港城全新概念店 藝廊空間試聽靚聲BLADE TWO 零售 酒店 設計 餐廳 美食 餐飲 尖沙咀 沙田 泰國 蛋糕