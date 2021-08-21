Haagen-Dazs X Beans Cafe首度推出咖啡雪糕系列餐單 副刊版 2021/08/21 分享： Haagen-Dazs早前全新的Barista Collection登場，非常受歡迎，而即日起更首度與知名咖啡店Beans Cafe（荳子咖啡）聯乘推出Haagen-Dazs月份限定咖啡雪糕系列餐單， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化 2021/08/20 全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化 上林茶舍新分店登陸太古廣場 限定招牌冷泡茶梳打 2021/08/20 上林茶舍新分店登陸太古廣場 限定招牌冷泡茶梳打 港威酒店全新海鮮自助晚餐 $688起任食生蠔青口龍蝦 2021/08/16 港威酒店全新海鮮自助晚餐 $688起任食生蠔青口龍蝦 Chachawan推出 4 道菜家庭套餐 享用全新泰國依善菜 2021/08/16 Chachawan推出 4 道菜家庭套餐 享用全新泰國依善菜 香江花月推出IG打卡精緻海鮮火鍋湯底 2021/08/14 香江花月推出IG打卡精緻海鮮火鍋湯底 日本 設計 尖沙咀 魚 甜品 蛋 咖啡 蛋糕 蝦 飲品