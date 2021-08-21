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Haagen-Dazs X Beans Cafe首度推出咖啡雪糕系列餐單

副刊版 2021/08/21

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Haagen-Dazs早前全新的Barista Collection登場，非常受歡迎，而即日起更首度與知名咖啡店Beans Cafe（荳子咖啡）聯乘推出Haagen-Dazs月份限定咖啡雪糕系列餐單，

...

欄名 : 新鮮熱辣

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