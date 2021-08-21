【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 置業家居 2021/08/21 分享： 【遲來租樓潮3大原因】過去數個月，有多個大型新盤入伙，大量租盤湧入市場。綜合各區地產代理提供的數據，7個新入伙項目至少錄445宗租賃成交，刺激租賃市場。 近期有多個新盤入伙，當中以觀塘南部凱滙規模最大， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 今日 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 你可能感興趣 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 01:00 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 01:00 【原因二】內地生重返 租務市場 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 01:00 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 最新專欄文章 更多 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 今日 太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 今日 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 物業出租 啟岸