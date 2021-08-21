【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場

【遲來租樓潮3大原因】過去數個月，有多個大型新盤入伙，大量租盤湧入市場。綜合各區地產代理提供的數據，7個新入伙項目至少錄445宗租賃成交，刺激租賃市場。

近期有多個新盤入伙，當中以觀塘南部凱滙規模最大，

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