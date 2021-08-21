【原因二】內地生重返 租務市場

【遲來租樓潮3大原因】疫情開始緩和，本港多間大學陸續宣布下個學年恢復面授課堂，有不少內地生準備返港重返租務市場，出現「內地生租樓潮」，白石角的屋苑更成為了內地生新寵。

鄰近香港中文大學的白石角，向來都有

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