【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署

【遲來租樓潮3大原因】暑假向來為傳統租務旺季，本地家庭及內地生一般在5月尾至7月期間租樓。去年受到疫情影響，大學改為遠距教學，內地生近乎絕迹，只有本地家庭客撑起租賃市場，打亂業主的租樓部署，去年的變化

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