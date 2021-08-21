【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 置業家居 2021/08/21 分享： 【遲來租樓潮3大原因】暑假向來為傳統租務旺季，本地家庭及內地生一般在5月尾至7月期間租樓。去年受到疫情影響，大學改為遠距教學，內地生近乎絕迹，只有本地家庭客撑起租賃市場，打亂業主的租樓部署，去年的變化 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 今日 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 今日 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 你可能感興趣 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 01:00 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 今日 01:00 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 01:00 【原因二】內地生重返 租務市場 最新專欄文章 更多 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 今日 太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 今日 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 中原地產 物業出租 疫情