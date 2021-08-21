黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 置業家居 2021/08/21 分享： 【指標屋苑最新租務市況】疫情緩和，紅磡黃埔花園今年租務走勢回穩兼趨升，去年受疫情影響，首7個月租賃成交共錄166宗，而今年首7個月便已錄225宗，按年增35.5%。 中原資料顯示，黃埔花園7月份租務共錄 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 今日 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 你可能感興趣 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 01:00 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 今日 01:00 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 01:00 【原因二】內地生重返 租務市場 最新專欄文章 更多 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 今日 太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 中原地產 黃埔花園 物業出租