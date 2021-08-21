嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚

【指標屋苑最新租務市況】天水圍嘉湖山莊一向出名平租，呎租水平低，今年首7個月已錄282宗租務，較去年同期的256宗勁升一成，而7月份全月錄50宗租賃成交，較6月31宗急增61%，亦較去年7月37宗按年

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