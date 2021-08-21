太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬

【指標屋苑最新租務市況】太古城的租務成交量開始回升，今年首7個月已錄393宗租務，較去年同期的365宗升7.7%；惟租金則持續下滑，去年8月的平均呎租約$40.6，而今年8月暫為$37.9，下跌了7%

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