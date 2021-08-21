太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 置業家居 2021/08/21 分享： 【指標屋苑最新租務市況】太古城的租務成交量開始回升，今年首7個月已錄393宗租務，較去年同期的365宗升7.7%；惟租金則持續下滑，去年8月的平均呎租約$40.6，而今年8月暫為$37.9，下跌了7% ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 今日 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 今日 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 你可能感興趣 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 01:00 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 今日 01:00 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 01:00 【原因二】內地生重返 租務市場 最新專欄文章 更多 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 今日 遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 今日 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 中原地產 放盤 太古城 物業出租