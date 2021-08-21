遲來的租務潮 租金會否再被拉高？ 置業家居 2021/08/21 分享： 二手樓價率先破頂，不少人放棄買樓揀租樓，惟今年的租樓潮近月才出現，租務成交急增，而個別屋苑單位的租金有回升情況，本刊今期同大家直擊一下「遲來的租樓潮」最新市況及原因！ 過往暑假旺季均會出現租樓潮，以往慣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 今日 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 今日 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 你可能感興趣 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 今日 01:00 【原因一】多新盤入伙 激活租賃市場 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 01:00 【原因二】內地生重返 租務市場 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 01:00 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 最新專欄文章 更多 太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 今日 太古城暫約260個租盤 2房最平叫租$1.8萬 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 今日 嘉湖山莊受新盤入伙帶挈 租金及成交量皆上揚 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 今日 黃埔花園租金仍吸引 本月租盤已消化近一成 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 今日 【原因三】疫情影響 打亂業主租樓部署 【原因二】內地生重返 租務市場 今日 【原因二】內地生重返 租務市場 二手市場 物業出租 映日灣 嘉熙 朗屏8號