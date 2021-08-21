遲來的租務潮 租金會否再被拉高？

二手樓價率先破頂，不少人放棄買樓揀租樓，惟今年的租樓潮近月才出現，租務成交急增，而個別屋苑單位的租金有回升情況，本刊今期同大家直擊一下「遲來的租樓潮」最新市況及原因！

過往暑假旺季均會出現租樓潮，以往慣

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