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天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬

置業家居 2021/08/21

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天水圍新地新盤Wetland Seasons Bay第1期累積公布3張價單，合共有583伙價單單位已推出，不過新地抽中其中302伙價單單位，連同48伙招標單位，一併於今日（8月21日）起開賣首輪350

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欄名 : 新盤速遞

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印花稅 一手市場 Wetland Seasons Bay

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