天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 置業家居 2021/08/21 分享： 天水圍新地新盤Wetland Seasons Bay第1期累積公布3張價單，合共有583伙價單單位已推出，不過新地抽中其中302伙價單單位，連同48伙招標單位，一併於今日（8月21日）起開賣首輪350 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 今日 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 今日 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 今日 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 2021/08/14 青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 2021/08/14 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 印花稅 一手市場 Wetland Seasons Bay