香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 置業家居 2021/08/21 分享： 港鐵黃竹坑站港島南岸第2期揚海早前公布樓書，市場消息指，項目最快下周開放示範單位及公布首張價單，首批將不少於120伙。 根據揚海樓書顯示，由兩座住宅大樓組成，樓層總數分別為28層及33層，分別為第1座及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 今日 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 今日 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 2021/08/14 青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 2021/08/14 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 一手市場 揚海