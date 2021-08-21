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香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起

置業家居 2021/08/21

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港鐵黃竹坑站港島南岸第2期揚海早前公布樓書，市場消息指，項目最快下周開放示範單位及公布首張價單，首批將不少於120伙。

根據揚海樓書顯示，由兩座住宅大樓組成，樓層總數分別為28層及33層，分別為第1座及

...

欄名 : 新盤速遞

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