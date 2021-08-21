九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售

由同創集團發展的九龍塘洋房新盤，正式命名為禮著，提供4座洋房，計劃短期內以現樓形式推售。

禮著提供4座洋房，每座洋房樓高3層，實用面積超過5,000平方呎，配備露天泳池、私人花園及天台等。項目中文命名為

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