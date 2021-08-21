九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 置業家居 2021/08/21 分享： 由同創集團發展的九龍塘洋房新盤，正式命名為禮著，提供4座洋房，計劃短期內以現樓形式推售。 禮著提供4座洋房，每座洋房樓高3層，實用面積超過5,000平方呎，配備露天泳池、私人花園及天台等。項目中文命名為 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 今日 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 今日 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 2021/08/14 青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 2021/08/14 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 豪宅 一手市場