啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 置業家居 2021/08/21 分享： 啟德再有新盤供應，由恒地發展的THE HENLEY第3期正式命名THE HENLEY III，提供404伙單位，最快下周開放示範單位及公布首張價單，預計最快9月開售。 THE HENLEY III位於沐 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 今日 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 今日 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 今日 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 2021/08/14 青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 2021/08/14 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 一手市場