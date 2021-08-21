Wetland Seasons Park四正實用 置業家居 2021/08/21 分享： 單位：18座中層B2室 實用面積：579平方呎 間隔：3房1套 叫租：$18,500（呎租：$32） 單位提供：美聯（90619484） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 今日 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 今日 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 你可能感興趣 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 今日 01:00 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 今日 01:00 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 最新專欄文章 更多 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 今日 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 今日 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 2021/08/14 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 2021/08/14 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 2021/08/14 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂