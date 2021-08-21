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Wetland Seasons Park四正實用

置業家居 2021/08/21

分享：

單位：18座中層B2室

實用面積：579平方呎

間隔：3房1套

叫租：$18,500（呎租：$32）

單位提供：美聯（90619484）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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