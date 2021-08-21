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Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓

置業家居 2021/08/21

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前臨濕地公園的天水圍Wetland Seasons Park，第2期新近入伙，租務持續向好，日前更有享米埔景的3房套戶以$2萬租出，實用呎租約$34.7，創屋苑分層戶呎租新高。第2期目前有10個單位放

...

欄名 : 樓市熱話

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