Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 置業家居 2021/08/21 分享： 前臨濕地公園的天水圍Wetland Seasons Park，第2期新近入伙，租務持續向好，日前更有享米埔景的3房套戶以$2萬租出，實用呎租約$34.7，創屋苑分層戶呎租新高。第2期目前有10個單位放 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 Wetland Seasons Park四正實用 今日 Wetland Seasons Park四正實用 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 今日 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 你可能感興趣 Wetland Seasons Park四正實用 今日 01:00 Wetland Seasons Park四正實用 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 今日 01:00 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 最新專欄文章 更多 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 今日 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 Wetland Seasons Park四正實用 今日 Wetland Seasons Park四正實用 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 2021/08/14 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 2021/08/14 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 2021/08/14 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 Wetland Seasons Park第2期 天水圍