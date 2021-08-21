迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 置業家居 2021/08/21 分享： 家傳戶曉的迪士尼卡通與真人電影，每一個故事也大受歡迎。疫情改變生活常態，華特迪士尼公司香港地區消費品部總監譚智揚表示，迪士尼緊貼世界的變化，加強家品與精品方面的IP授權，透過產品帶出迪士尼故事中的正面 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 2021/08/14 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理 2021/08/07 微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理 科技公司創辦人憑兩部電腦起家 為海洋公園打造虛擬互動展館 2021/07/31 科技公司創辦人憑兩部電腦起家 為海洋公園打造虛擬互動展館 Bob嫂踩入玄學界 創永生花擺設踢走衰運 2021/07/24 Bob嫂踩入玄學界 創永生花擺設踢走衰運 Hungry Dino為食龍 疫市下外賣轉堂食 獨創性價比高腐皮壽司 2021/07/17 Hungry Dino為食龍 疫市下外賣轉堂食 獨創性價比高腐皮壽司 家居 家品