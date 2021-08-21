迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩

家傳戶曉的迪士尼卡通與真人電影，每一個故事也大受歡迎。疫情改變生活常態，華特迪士尼公司香港地區消費品部總監譚智揚表示，迪士尼緊貼世界的變化，加強家品與精品方面的IP授權，透過產品帶出迪士尼故事中的正面

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