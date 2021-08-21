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CCL破頂後回軟 按周降0.49% 歷史高位爭持

置業家居 2021/08/21

分享：

中原城市領先指數CCL報190.39點（根據8月9日至15日簽訂正式買賣合約，7月26日至8月1日簽臨時買賣合約計算），按周回落0.49%，為歷史第3高位。

本周樓價四區1升3跌。港島區報197.05點

...

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