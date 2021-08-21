CCL破頂後回軟 按周降0.49% 歷史高位爭持 置業家居 2021/08/21 分享： 中原城市領先指數CCL報190.39點（根據8月9日至15日簽訂正式買賣合約，7月26日至8月1日簽臨時買賣合約計算），按周回落0.49%，為歷史第3高位。 本周樓價四區1升3跌。港島區報197.05點 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL最新報191.34點 按周升0.65% 創歷史新高 2021/08/14 CCL最新報191.34點 按周升0.65% 創歷史新高 CCL按周升0.7% 歷史次高 報190.1點 2021/08/07 CCL按周升0.7% 歷史次高 報190.1點 CCL按周升1.01% 離歷史高位不足1% 2021/07/31 CCL按周升1.01% 離歷史高位不足1% CCL按周降0.52% 樓價反覆 報186.89點 2021/07/24 CCL按周降0.52% 樓價反覆 報186.89點 CCL按周升0.63% 破頂前樓價短暫爭持 2021/07/17 CCL按周升0.63% 破頂前樓價短暫爭持 CCL 中原地產