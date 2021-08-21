香港樓價堪稱全球第一，多數置業人士會以槓桿方法向銀行借貸入市。然而，「按揭」這門學問易學難精，當中牽涉不同情況下的樓控措施，同時買家亦要計算好自身負擔及供款能力，加上每間銀行的按揭計劃內容不一，因此不少置業「初哥」會感到困惑，無從入手，因而需要尋找按揭轉介的協助。

選信譽良好中介 免卻煩惱

作為銀行及金融機構與按揭借貸人之間的中介角色，一間稱職的按揭轉介公司，會根據借貸人的理財需要以及預算，提供詳盡的分析及評估，並為借貸人揀選幾間最適合的銀行申請按揭，當中按揭轉介並不會收取客人任何服務費。對於置業「初哥」，可根據以下5大方向考量及揀選一間正規的按揭轉介公司。

‧信譽良好：口碑不是一朝一夕就能建立，歷史悠久、信譽良好及實力雄厚的按揭轉介公司，讓客人增添信心。

‧規模雄厚：與市場上的銀行及金融機構合作數量愈多，愈能了解樓按市場的動向，並能實時掌握最新一手資料，如按揭計劃及最新優惠。

‧一站式服務：由了解客人需要，安排免費服務及估價，介紹、分析及評估最合適的按揭計劃。

‧專業人員跟進：由申請至批核，專業的按揭轉介公司會安排專業人員跟進及了解客人的按揭需要，解答客人任何疑難，即時推介合適銀行及安排按揭申請。

‧方便快捷：提供多個平台及渠道與客人溝通，無論是致電、網上或面談，根據客人喜好提供貼心及詳盡的服務。

自行尋找銀行 或遇突發狀況

亦有不少人喜歡親力親為，自行尋找銀行，但總會遇上各種突發狀況。有買家親身到銀行分行查詢及申請按揭，但分行並沒有提供專業按揭諮詢，最終令買家白行一趟。此外，亦有買家所揀選之銀行因積極爭取生意，令按揭申請大塞車，買家終日提心吊膽，害怕未能於成交日期前提取按揭。如有按揭轉介的專業協助，則可讓置業人士省去不必要的煩惱及時間。

市場出現個別按揭中介以「高回贈」作招徠，只轉介聲稱高回贈之銀行給客人，事後便不作跟進，事實上對銀行審批方式及準則缺乏了解。客人自行去銀行申請，遇上突發事情，最終影響批核，導致未能上會及影響成交，有關中介亦只會推卸責任，甚至教唆客人胡亂向銀行投訴，有關事情屢有所聞。

置業是人生大事，申請成功以及揀選最合適的銀行及按揭計劃才是首要目的，因此建議置業人士參考以上5點，揀選合適、可靠及專業的按揭轉介公司，確保置業過程暢通無阻。

▲ 筆者提醒置業人士宜找一間信譽良好的按揭轉介公司，有專業的協助可省去不必要的煩惱及時間。（資料圖片）