倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場

英國的樓價自去年中起持續上升，今年5月的平均價格為254,624英鎊（折合約$276萬港元），按年升10%，不少鍾情英國物業的港人遂轉戰其他地區，當中包括位於倫敦Zone 4的自治城鎮Barnet。該

...