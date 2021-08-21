倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 置業家居 2021/08/21 分享： 英國的樓價自去年中起持續上升，今年5月的平均價格為254,624英鎊（折合約$276萬港元），按年升10%，不少鍾情英國物業的港人遂轉戰其他地區，當中包括位於倫敦Zone 4的自治城鎮Barnet。該 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 2021/08/14 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 2021/08/13 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 2021/08/07 倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 2021/07/24 新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 【海外置業】吸客新招式？ 買馬來西亞新樓盤送勞力士 2021/07/22 【海外置業】吸客新招式？ 買馬來西亞新樓盤送勞力士 倫敦 英國 海外物業 中原地產 英鎊