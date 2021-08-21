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吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg

置業家居 2021/08/21

分享：

Dyson又有新機，兩款全新無綫吸塵機，特別為簡約蝸居而設。改為直身設計的Dyson Omni-glide多向吸塵機，配備首個多向軟絨毛滾筒吸頭，無死角吸淨窿窿罅罅；標榜重量減至1.5千克的Dyson

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欄名 : 影音家電

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