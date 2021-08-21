吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg 置業家居 2021/08/21 分享： Dyson又有新機，兩款全新無綫吸塵機，特別為簡約蝸居而設。改為直身設計的Dyson Omni-glide多向吸塵機，配備首個多向軟絨毛滾筒吸頭，無死角吸淨窿窿罅罅；標榜重量減至1.5千克的Dyson ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 2021/07/17 Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 2021/07/03 家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 2021/06/05 Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 GiftU創意精品 釋放好心情 2021/05/15 GiftU創意精品 釋放好心情 精選四：丹麥Sprout Pencil雪松鉛筆 可種出14種植物 2021/05/15 精選四：丹麥Sprout Pencil雪松鉛筆 可種出14種植物 家居 家電 Dyson 英國 消費資訊 健康問題