因疫情關係，回中國就沒再出國的年輕留學一代，認識的某些典型，也有新一代出洋國民的共通性。首先一種是以九五後為主，高中到大學都在國外。畢業後，本來在外國做事，家裏給的指引，是拿好身份，長遠而言留在外面。

一個案例是在加拿大讀會計畢業的女孩，剛結婚生子，去年帶着一歲兒子回中國探父母，從此沒有離開，現在一年多沒有和丈夫團聚。但她看來也似不想回加拿大，因為在中國的生活較為安穩，兼且在上海也算比加拿大唐人街多姿多采。不想返去打份寫字樓工的她，適時運用老家資源，開了間vintage買手店（國際貨運有延遲但沒關閉），每月流水營業額去到上百萬元（近年內地極流行稱為「中古店」的二手名牌時款商品店，主要賣著名牌子包包和配飾），得閒食火鍋日本料理西餐上海菜，感覺是花花世界怎捨得走，是為最新海歸風格。

另一類是剛畢業甚至未畢業的學生，即二十出頭，也是返到中國就打亂了本來海外學業的計劃。但情況複雜一點，因還未正式畢業，其實可申請繼續回到校園，但這時又變為中國家長擔心外國疫情了，於是叫子女留在中國。這批年輕人處境就較獨特，因為不需要找固定工作（或找不到，因還未有學歷），但又想有些搞作。父母省了給他們的留學費用，轉而可小本投資他們搞些小生意。聽過來人說，正是這因由，解釋了疫情回穩後，感覺是多了不少獨立店舖。

總體後生仔女潮流消費更是火熱，搞潮牌的朋友說，因這班也正好是十幾二十歲最願意花錢的群體。現在所見，就如二十多年前香港興起潮人波鞋、街頭玩物熱潮，主打這些潮玩的商場，都擠滿青春賀爾蒙。