與Annie相約視像會面跟進減重進度，她劈頭便說：「不好意思，過去兩星期工作忙得很，每晚都九時多才下班，故未能親身見面。」我說：「不要緊！視像會面也一樣，但你加班的話，晚餐如何安排？你不會十時多才吃晚餐吧？」

Annie歎氣道：「不！你也知我不能捱餓，即使工作忙碌，我也會預先購買飯糰或三文治，晚上在公司吃；奶奶亦會給我留起蔬菜及湯水，待回家後再吃。」我大讚：「好！千萬別太遲吃晚餐，甚至跳過晚餐不吃，因對腸胃也不好！」

「不過，雖然工作辛勞，吃的也不多，但卻不覺自己有瘦下來，甚至經常覺得膩滯，感覺很累贅呢！」

我問：「近日大便情況如何？若排便不順，也容易出現肚脹呢！」「排便倒沒甚麼問題，或者奶奶所煮的菜確實不少，她常煮炒雜菜或弄一鍋雜菜煲，每次至少有三至四款蔬菜；例如昨晚有上湯雜菇腐竹浸勝瓜，前晚就有雲耳紅蘿蔔腐竹炒翠玉瓜。」我心知不妙，問她：「今早你有否上磅？」「當然有！就是發現體重不但沒有減少，反而升了近一磅，是否因為這幾天沒有做運動？」

我轉而問她：「你奶奶常愛以腐竹煮菜嗎？」「因她偏向素食，炒菜不會加肉類，多以腐竹或豆乾代替。你這樣問……難道腐竹不好？」我點點頭說：「腐竹的脂肪含量並不低，減重期間要注意呢！」Annie隨即反駁：「不！我所指的是鮮腐竹而非枝竹，它不經油炸呢！」

「對！我說的正是腐竹，事實上，每百克腐竹含四百六十卡路里，當中脂肪有二十一點七克，即脂肪佔整體熱量四成二；腐竹來自煮豆漿時表面所凝結的薄膜，它的脂肪正是黃豆中的大豆油。所以，腐竹、腐皮、百頁等雖未經油炸，但脂肪含量亦高，其中百頁的脂肪量更達五成半。」我解釋。

Annie目瞪口呆地說：「今天中午我與同事去吃上海菜，也點了雪菜毛豆百頁……我以為它不經油炸就沒問題，吃了不少，怎辦？」我安撫她：「怪不得你常有膩滯的感覺，謎底解開了。」