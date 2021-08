李小龍其實也是位詩人和哲學家,我家藏有他的書。每次清理書櫃,總會有幾箱書送人,但他的作品,我不捨得。看他的文字,首先是看到他的英文水平非常高,其隨筆多以英語記錄和表達,英文掌握幾近native(當地人)。平素空閒,他坐下來就喜歡寫詩,例如《The Falling Leaf》(落葉):

The wind is in high frolic with the rain/Outside the garden a little yellow leaf/Clinging desperately to its mother branch

I pick up the leaf/And put it in the book/Giving it a home(風雨交纏嬉鬧/園外的小黃葉/拼命黏附母枝/我隨手撿起/藏於書卷/安身有托)

看李小龍寫截拳道,他不是寫技術,而是寫武術哲學。他是這樣寫「截拳道」最高境界的:The knowledge and skill you have achieved are after all meant to be 'forgotten'(學拳並不局限於套路和形式,要超越技術和招式,必須以無限為有限、以無法為有法,重點是得意忘象);Learning is important, but do not become its slave(學習是重要的,但勿被知識牽着走);Any technique, however worthy and desirable, becomes a disease, when the mind is obsessed with it(任何技術縱有多珍貴和可取處,若執迷不悟,最終難以通變反受其害)。懂了李小龍背後的哲學,更明白其創立的「截拳道」,是「道」比「拳」更重要。

當然,他的哲學也在人生道上用得着,我最喜歡這一句:Do not correct a fool, or he will hate you; correct a wise man and he will appreciate you.(不要糾正傻子,他會恨死你;反之,向智者提出錯處,他會心懷感激)。對,面對愚蠢又玻璃心的人,there's nothing we can do,有時做個沉默和躺平的觀眾,遙距看着他們,更為有趣。