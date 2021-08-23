Cucina推出野生菇菌菜帶來叢林滋味

Cucina意籍總廚Andrea Delzanno特意從意大利、法國和荷蘭進口4種時令菇菌，配以不同食材炮製出各具風味的6道菜式，帶來叢林珍饈滋味。

生牛仔韃靼配蘑菇黑松露及鮮蠔汁（$298），採用新鮮

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