Cucina推出野生菇菌菜帶來叢林滋味 副刊版 2021/08/23 分享： Cucina意籍總廚Andrea Delzanno特意從意大利、法國和荷蘭進口4種時令菇菌，配以不同食材炮製出各具風味的6道菜式，帶來叢林珍饈滋味。 生牛仔韃靼配蘑菇黑松露及鮮蠔汁（$298），採用新鮮 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 今日 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 《鱷魚君最後的100天》 活在當下 珍惜平凡日子 今日 《鱷魚君最後的100天》 活在當下 珍惜平凡日子 Haagen-Dazs X Beans Cafe首度推出咖啡雪糕系列餐單 2021/08/21 Haagen-Dazs X Beans Cafe首度推出咖啡雪糕系列餐單 全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化 2021/08/20 全新BUZZ STAND將軍澳開店 挑選日本杉養蜂園打造另類茶飲文化 上林茶舍新分店登陸太古廣場 限定招牌冷泡茶梳打 2021/08/20 上林茶舍新分店登陸太古廣場 限定招牌冷泡茶梳打 日本 餐廳 澳洲 法國 菜式 意大利 魚 甜品 蛋 海鮮