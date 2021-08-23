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LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式

副刊版 2021/08/23

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位於西營盤的LucAle今季嚴選最新鮮的頂級海鮮及澳洲冬季黑松露，精心炮製各式菜餚。特別介紹的龍蝦沙律（$458），選用鮮嫩肥美的頂級岩龍蝦配上晶瑩剔透的魚子醬，伴以新鮮豆角和香甜多汁的芒果，最後灑上

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欄名 : 新鮮熱辣

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