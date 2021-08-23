阻專業團體政治化 認清三重定義

香港律師會本周二改選，行政長官林鄭月娥上星期發言強調「若律師會變成一個政治化團體」，則政府有必要重新審視雙方關係。她以香港教育專業人員協會為例，警告專業團體如被政治騎劫或凌駕其專業，那「特區政府唯一的取向便是與其終止關係」。

即將卸任的律師會會長回應，指組織「一直保持中立」；另外有律師慨歎，為何當局不接受已經「算是相對溫和」的參選人--這些說法雖未至於對政治無知，卻是對目前的管治格局嚴重缺乏理解，而箇中首先要釐清之關鍵重點，當是何謂「政治化」。

「政治化」的基本定義，可廣泛理解為提升政治參與，範圍包括議政、論政、集會、遊行、助選、參選……等等。在2019年反修例暴亂之前，香港律師會及其理事在這個框架下的任何所謂「政治化」行為，相信從來也不構成中央和特區政府的憂慮。這種最低層次的政治中立，乃簡單如在立法會或特首選舉時，香港律師會不就個別候選人表態支持或反對便可；另一方面，北京當局亦一直歡迎本港律師以人大或政協的方式，參與國家政務。

然而，現時特區政府擔心的專業團體「政治化」現象，卻是在上述基礎之上的另外三重定義：

藍黃兩極凌駕科學 阻礙抗疫

第一層定義：政治化等同「兩極化」（Politicized = Polarized）--西方學術界近年經常把政治化和兩極化放在一起研究，特別是過去一年多的抗疫時期，學者發現各國也有不少人因受煽動而出現「政治凌駕科學」的現象。例如美國許多由共和黨操控的地區，對拜登政府的接種疫苗呼籲乃至防疫措施不單置若罔聞，更全面抵抗，有共和黨州長更以行政命令禁止學校管理層要求學生必須戴口罩；而截至8月下旬，完成整個接種疫苗程序的比率亦只得52%。相對美國的「共和Vs民主」，香港的「藍黃兩極」亦同樣阻礙抗疫成效，尤見於大量教職員由一開始對定期接受檢測，以至後來主動接種疫苗，均抱持負面消極態度，接種疫苗比率更一直較許多其他行業為低。

事實上，政治化就是凡事兩極化，在本港政壇亦非甚麼新鮮事：打從上屆特首梁振英上場第一天開始，泛民便擺出「今後勢不兩立」的政治姿態，其中最離譜莫過於社福界爭取多年的「取消衰仔紙政策」（即長者以獨立身份申請綜援前，子女必須已簽署不供養父母證明書），於梁振英政府拍板落實後，業界竟視之如無物，並繼續狠批特區政府在安老政策方面毫無寸進--可見一旦被泛民定性為敵人，對手即使依從其建議，亦不存在任何妥協及往後繼續合作的空間。

泛民激進派合流 議會漸失控

第二層定義：政治化等同「激進化」（Politicized = Radicalized）--其後泛民從兩極化再上升一個層次，開始與激進勢力合流，形成了所謂「非建制派」，政治理念變得更為含糊（因本土派從不接受民主回歸論），並單純以反對建制、拉倒一切為目標。這時議會由混亂逐漸變為全面失控，關鍵一幕是2019年5月11日的《逃犯條例》修訂草案委員會「鬧雙胞」，建制與非建制派於同一時段開會而爆發肢體衝突，雙方均有議員受傷並報警。

留意事件由始至終的關鍵，是向來以「溫和泛民」包裝的涂謹申亦變得激化--當時內務委員會通過由石禮謙負責選主持程序，立法會秘書處亦不再支援涂謹申召開會議，但其秘書竟以「法案委員會秘書」自居，旨在火上加油，表面溫和而實質行為激進。尤其涂謹申身為律師專業兼泛民領袖，卻沒有叫停己方暴力，只懂數落對方不是，成為年輕世代壞榜樣；亦由議會出現「群毆」的那刻開始，令泛民從過去一直主張和平、理性、非暴力，淪落至隨波逐流追求網絡民粹，從此被暴力攬炒牽着走，結果導致今日窘境。

甘願當美棋子 政治騎劫專業

第三層定義：政治化等同「美國化」（Politicized = Americanized）--這層次的政治化，不單指把美國為首的那套民粹選舉模式，視為國際唯一標準而硬套於香港，而是在意識形態層面以外，認定了香港只能依靠美國來爭取訴求，卻從不打算與自己祖國商討合作。此中最荒謬的想法，是不少港人（包括專業人士及學者）真心相信，縱然時任美國總統特朗普是個經常胡謅且心術不正的瘋子，但亦只有這種人才願意與中國抗衡，那怕他純粹在利用香港！觀乎美國撤出阿富汗成為國際笑話，反照當日那麼多港人慶祝《香港人權與民主法案》通過之荒誕。

公開表示甘願當美國政府的棋子，當眾揮舞美國國旗，從中央角度，那肯定屬於政治騎劫了專業判斷，甚至是政治騎劫了理智與良知。可是當日不見眾專業團體譴責，就連基本提醒亦欠奉，部分人更利用其專業知識為暴徒開脫--這不可能叫溫和或中立，而是有人逃避、有人煽動。至於具法律背景的議員到美國要求當地政客制裁香港，那是美國化政治滲透特區之極致表現，更是「港區國安法」打擊的重點。

完善特區管治 建制刮骨療毒

中央需要完善的不止是香港的選舉制度，而是特區整體的管治制度；由亂到治，亦不止於壓制社會表面的動亂，而是一次過替建制派內部刮骨療毒，當中既有專業團體，亦包括官員、議員、商界。專業界別作為建制的中流砥柱，首要任務自是阻止專業團體政治化，以避免任何形式的政治騎劫，實際做法則是朝上述3個層次之相反方向出發：第一，避免兩極化，要由大灣區開始促進融合；第二，應對激進化，靠專業人士向社會各界加強理性論述，用rationalization中和radicalization；第三，抗衡美國化，要透過香港的「一國兩制」，向世界展現何謂新時代中國特色社會主義外交思想。

▲ 中央需要完善的不止是香港的選舉制度，而是特區整體的管治制度；由亂到治，亦不止於壓制社會表面的動亂，而是一次過替建制派內部刮骨療毒。（資料圖片）