積福非靠放生 行善助人更有福

新界有寺廟清拆後，廟內數百隻龜因乏人照顧而捱餓，事件再暴露放生動物可能引發的不人道對待動物問題。

放生池龜疊龜 易滋生細菌

市民放生無非想積福，但須了解被放生的環境是否適合動物生活，否則隨時好心做壞事，應考慮用其他更有意義的方式來積福。

天水圍一間觀音廟因違反地契，上月遭政府清拆收地，觀音像被移走後，廟宇荒廢，善信絡繹於途情景不再，廟旁池塘遺下幾百隻被放生的龜，乏人照顧，長期捱餓。廟旁正有工程進行，有人擔心龜隻就算不餓死，一旦池塘被填平，或難逃被活埋厄運。

很多寺廟都會設有放生池，讓善信放生魚和龜，不少人認為廟宇每天都有人點香禮佛，香火鼎盛，在此放生有積福作用。

人同此心，不少人選擇在寺廟放生，結果放生池往往出現龜疊龜現象。內地廈門南普陀寺2016年就因為池內龜隻太多，要將龜放生到水庫，撈起來竟有2噸重之多，寺方其後呼籲善信勿再放生。

放生池蓄養過多龜隻，並非好事，因為放生原意是讓動物能有個好環境頤養天年，但出現龜疊龜現象，意味牠們連轉身的空間都沒有，環境擠迫令細菌易滋生，影響龜的壽命。加上善信亂放生，把雜食的巴西龜放進池塘，攻擊其他龜隻，易釀悲劇，結果積福變殺生。

內地、澳門和台灣都有法例規管放生（見表），本港並沒有，當局仍可援引《防止殘酷虐待動物條例》，對任何導致動物出現不必要痛苦的人士作出檢控，一經定罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年，惟舉證相當困難，因放生後執法人員難以找到物證。

夥宗教團體宣傳 審慎放生

當局宜與宗教團體合作，加強宣傳教育，提升市民對放生的認知，就是有責任確保動物在放生後有合適的生存空間，才能放生，否則積福不成變折福，令市民在參與放生活動時變得更審慎。

同時亦要傳遞一個信息，行善積福並不一定靠放生，還有其他可行的選擇。例如多食素，減少殺生便是積福；定期做善事，向慈善機構、保護動物組織和保育團體捐款；參與義工及植樹活動等，都是有益有意義，既可助人，亦可保育環境。

▲ 倘善信亂放生，恐影響動物壽命，積福不成變折福。（路透社資料圖片）