Twitter擬更新私訊功能 同一帖文向多人分享 行政人員版 2021/08/23 分享： 社交平台Twitter日前針對其私訊（Direct Message，DM）功能作出幾項更新，並將於未來數星期內，向部分用戶先行推出。 Twitter更新後，將允許用戶透過私訊功能，向多人分享同一帖文。平 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla開發人型機械人 處理危險沒趣重複工作 今日 Tesla開發人型機械人 處理危險沒趣重複工作 蘋果鐫刻服務 港敏感字524個 2021/08/20 蘋果鐫刻服務 港敏感字524個 三星將更新One UI 內置App停刊廣告 2021/08/20 三星將更新One UI 內置App停刊廣告 高通推無人機平台 全球首支援5G及AI 2021/08/19 高通推無人機平台 全球首支援5G及AI 聚焦芯片技術 Mastercard將淘汰磁條 2021/08/19 聚焦芯片技術 Mastercard將淘汰磁條 Twitter Twitter（美：TWTR） 商業 科技行業 社交平台 Android iOS 科技軟件 軟件