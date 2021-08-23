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Tesla開發人型機械人 處理危險沒趣重複工作

行政人員版 2021/08/23

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美國電動車生產商Tesla（特斯拉）行政總裁Elon Musk（馬斯克）最新表示，正開發名為Tesla Bot的人型機械人，預計明年打造出原型機。

Tesla Bot機械人身高5呎8吋（約1.72米）、

...

欄名 : 科技新知

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