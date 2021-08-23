Tesla開發人型機械人 處理危險沒趣重複工作 行政人員版 2021/08/23 分享： 美國電動車生產商Tesla（特斯拉）行政總裁Elon Musk（馬斯克）最新表示，正開發名為Tesla Bot的人型機械人，預計明年打造出原型機。 Tesla Bot機械人身高5呎8吋（約1.72米）、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter擬更新私訊功能 同一帖文向多人分享 今日 Twitter擬更新私訊功能 同一帖文向多人分享 蘋果鐫刻服務 港敏感字524個 2021/08/20 蘋果鐫刻服務 港敏感字524個 三星將更新One UI 內置App停刊廣告 2021/08/20 三星將更新One UI 內置App停刊廣告 高通推無人機平台 全球首支援5G及AI 2021/08/19 高通推無人機平台 全球首支援5G及AI 聚焦芯片技術 Mastercard將淘汰磁條 2021/08/19 聚焦芯片技術 Mastercard將淘汰磁條 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 美國 服務 產品 設計 機械人 硬件 顯示器