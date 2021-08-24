又到西寧，今次卻不入青海湖，而是為去看「FIRST青年電影展」，它已成為當今中國最前沿及最能展示獨立電影力量的民間電影展。

事隔幾年，西寧市內的變化先嚇一跳。之前來，是去舊城區，西部小城氣息較濃，當街都有回民（但其實青海少數民族更多是較西邊的藏區為主），食店的清真風也盛。今次去影展的主場地，在新區，高樓大廈樓盤極密，大馬路兩旁是大型購物商場，更有些未來感（金屬太空素材）的奇異建築，整體像個新衞星城鎮，當然也沒有甚麼地方特色了。

也是慣常樓市查詢，較新的公寓房，是三萬元人民幣一平方米，在西部來說當然不便宜，但比起早幾年又確實漲幅不少。奇怪的是，新樓真的起得「密質質」，你說是香港一排排的屏風樓也可以，而西部地方那麼大，這樣的居住及興建密度確實不太大西北。

電影展的戲安排在商場的電影院放映，商場都很大，惟周末時份也沒太多人，反而影迷不少，很多場次都滿座排隊進場。此影展過往較偏重獨立及年輕口味為主，十五年來走上軌道，從贊助商的名堂可知道有商業化的成功可能，而且也真正吸引到專業電影人的參與。舉行期間由上海北京飛去西寧的班機，都可碰到明星和大腕電影人。

當然，搞這種非官辦影展，主辦方還是有壓力的，譬如紀錄片單元，就有三部作品抽起，分別涉及空氣污染、少數民族等題材。最佳影片《最後的告別》的題材和拍攝手法也偏鋒，涉及聾啞弱勢、生育政策、精神病、家暴，看得不安，但就是這樣反映了底層的真實。另一個是超短片單元，創作者都用各式方便的器材拍攝，由手機、電腦到監視器畫面都有，頗能展示新一代創意。