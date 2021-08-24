周六中午，Bonnie來電求助：「快來我家，突然不能上網。」我說：「你不是應致電網絡供應商嗎？」她投訴：「一直只是跟錄音帶說話，已經逾一小時，仍聯絡不上。」我道：「就讓我試一試，但不保證一定成功。」

她賣口乖：「我煮好咖啡等你。」到她家後，我問：「路由器在哪裏？」她說：「書櫃。」香濃的咖啡叫着我，我走到廚房：「哪裏買的咖啡豆？香味不錯！」她笑說：「是上星期在你家取的，咖啡袋上有一隻浣熊圖案。」我瞪着她：「你真是老實不客氣。」

她做了一杯拿鐵，我喝了一口：「味道甚佳，香濃幼滑。」她大喜：「大概是你第一次讚賞我。」我想了一會，感覺有點問題：「你是用哪牌子的牛奶沖調的？」她說：「新產品，好像是明治，近來轉了這牌子，味道就跟在日本飲的很相似。」

我問：「是紅色屋仔那盒嗎？」她答：「好像真是紅色的。」我跑向雪櫃確認一下：「我的天啊！4.3%牛乳，當然美味。」她怪叫道：「你說甚麼？可說得簡單一點嗎？」

「平日我們在香港慣常喝的全脂牛奶，每百毫升大約是三點二克脂肪，而很多人喜歡飲用的北海道3.6牛乳，便有三點六克脂肪，但你這一款，就含有四點三克脂肪，怪不得做出來的咖啡特別幼滑。」我揭開了謎團。

她說：「噢！普通市民，怎看得懂？」我聳聳肩沒搭理她。

她突然大叫：「可以上網了！你做了甚麼工序？」我答：「熄機，拔除所有電源及數據綫，十五分鐘後再駁回，即成。」