單車意外增 有「盔」有矩保安全

疫下不少人以單車代步，但今年上半年涉及單車的意外，較去年大增42%，當中大部分都沒戴頭盔。當局年年加強道路安全宣傳教育，但成效未見理想，宜認真考慮立法強制踩單車戴頭盔，才有望減少意外頻生。

港嚴重傷亡 84%涉無戴頭盔

警方日前公布，上半年發生1,655宗涉及單車的意外，比去年同期上升42%，當中291宗是致命及嚴重受傷，較去年同期大增逾1倍，而在這些嚴重及致命意外中，84%事主沒戴頭盔，而70%意外屬「自炒」。

世界各地在疫下都出現單車意外大增，究其原因是不少人在封城下改踩單車出外，並當作為最佳運動方式，結果令路面多了單車，但駕駛人士卻因路面車輛減少而開快車，結果引發不少交通意外。英國去年便有140名單車人士在意外中喪命，比前年大增40%。新加坡涉及單車意外，去年亦大增25%。

世衞去年發表的報告指，逾6成涉及單車的嚴重傷亡事故，都是與頭部受傷有關。澳洲新南威爾士大學一項大型研究顯示，騎單車時戴頭盔可在意外中減低頭部受重傷風險69%，面部受傷風險減少33%，凸顯頭盔的保護作用。

澳洲是首個立法強制踩單車戴頭盔，違規者會被罰款，而各省的罰款不一，由50至344澳元（約278至1,912港元）不等；新西蘭、阿根廷、加拿大其後也相繼立法。即使很多國家對相關立法持不同意見，有部分仍立法強制未成年人士踩單車須戴頭盔。

星規管嚴 限速倡領單車牌

新加坡對單車的規管相對較嚴厲，除了規定要戴頭盔外，更實施限速，在單車徑車速上限是每小時25公里，若在行人路則收緊至10公里，違規最高可罰款1,000坡元（約5,720港元）；目前更建議對單車實施登記領牌，引起社會激辯。

港府在2011年以大多數外國都沒強制戴頭盔，而戴頭盔法例會窒礙單車活動為由，決定不立法，改為集中宣傳教育。宣傳教育着眼提高市民踩單車的安全意識，如戴頭盔、護膝、護肘、遵守交通規則（見表）。

經過多年宣傳教育，但不少單車人士不守規矩，橫衝直撞，又大多不戴頭盔，以致意外頻生，傷亡人數由2012年的1,948人增至去年的2,623人，增幅約35%，除重傷人數有所減少，死亡和輕傷人數同期都在增加，增幅分別是77%和約12%。

市民享受單車樂，須遵守交通規則和做好安全措施，若貪圖瀟灑而置個人和途人安全不顧，港府則須認真檢視強制戴頭盔的需要。

▲ 踩單車戴頭盔，可減意外發生時受重傷機會。（資料圖片）